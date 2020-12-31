Генассамблея ООН утвердила бюджет на 2021 год

https://static.news.ru/photo/c757134a-4c0e-11eb-985b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Генеральная Ассамблея ООН согласовала бюджет на 2021 год, общий объём которого составил $3,21 млрд. Решение поддержали 168 стран, а США и Израиль выступили против.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания 31 декабря. В пресс-службе организации отметили, что утверждённый бюджет стал вторым по размеру за последние 50 лет, что поможет «сохранить двери ООН открытыми, а её персоналу — трудиться в условиях пандемии и продолжающегося недофинансирования».

Как писал NEWS.ru, США проголосовали против бюджета ООН на 2021 год из-за отказа вернуть санкции в отношении Ирана и поддержки организацией антисемитизма. Постпред США при организации Келли Крафт заявил, что США «глубоко разочарованы тем, что в ООН не вернули ранее отменённые санкции против Ирана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2231». Израиль также выступил против главного финансового документа организации.

В августе Майк Помпео передал в Совет Безопасности (СБ) ООН уведомление о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана. В результате все члены иранской ядерной сделки, а также все страны СБ, кроме США и Доминиканской Республики, выступили против ограничений.

США также выступили против утверждения нового бюджета ООН в связи с тем, что организация намерена финансировать мероприятие, посвящённое Дурбанской декларации. Документ, принятый по итогам Всемирной конференции по борьбе против расизма в Дурбане (ЮАР) в 2001 году, по мнению Вашингтона, носит антиизраильский характер.