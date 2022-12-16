Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 120 стран, воздержались — 10, против выступили — 50, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что голосовали против резолюции, в том числе США и Великобритания, Германия и Франция, Украина и Италия, Польша и Чехия, Эстония и Латвия.

Среди тех стран, которые воздержались, европейскими оказались только Швейцария и Турция. Данная резолюция принимается в Генассамблее ООН каждый год. Ее авторы решительно осуждают инциденты, которые связаны с героизацией и пропагандой нацизма.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении первыми оружия в космосе. В голосовании участвовали 122 страны, 50 из которых выступили против, четыре государства воздержались, остальные проголосовали за. Резолюция призывает к скорейшему началу работы по проекту договора о пресечении попыток по размещению оружия в космосе.