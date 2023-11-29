Генассамблея ООН приняла резолюцию по Голанским высотам ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты

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Генеральная Ассамблея ООН 28 ноября приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты, сообщает ТАСС. По данным агентства, за документ проголосовала 91 страна, включая Россию, Бразилию, Индию и КНР.

Против принятия резолюции отдали голоса 8 стран, среди которых были США и Великобритания, 62 страны воздержались. Соавторами резолюции выступили более десяти государств, в том числе ближайшие соседи Израиля из Ливана, Сирии, Иордании и Египта.

В документе восемь пунктов, первым из которых стало заявление о том, что Израиль так и не выполнил резолюцию 497 Совбеза ООН от 1981 года, требующую отменить страной закон, которым установлена израильская юрисдикция над Голанскими высотами. Также резолюция содержит требование, «чтобы Израиль ушел со всех оккупированных сирийских Голан к линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности». Кроме того, в документе прописано указание на то, что оккупация Голанских высот является препятствием на пути к достижению мира в регионе.

Ранее представитель постпредства еврейского государства при всемирной организации Реут Шапир Бен-Нафтали заявила, что ГА ООН год за годом принимает резолюции, осуждающие действия израильских властей, подобное можно расценивать как проявление антисемитизма. Она подчеркнула, что Израиль будет призывать к прекращению «циничной кампании ООН».