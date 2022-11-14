Генассамблея ООН приняла резолюцию о «репарациях» Киеву со стороны РФ

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Участники спецсессии Генассамблеи ООН приняли резолюцию о выплате предположительно причиненного ущерба Россией Украине. За резолюцию по созданию международного реестра ущерба проголосовали 94 страны, против высказались 14, воздержались — 73, сообщает ТАСС.

Заседание проходило по инициативе Канады, Гватемалы, Украины и Нидерландов. Резолюция предусматривает создание механизма для возмещения Украине убытков и создание международного реестра для регистрации задокументированных доказательств «ущерба, потерь или вреда».

Россия выступила против принятия документа, так как он является «ничтожной попыткой легализовать не легализуемое» с точки зрения международного прав.Постпред России при ООН Василий Небензя назвал документ «юридически ничтожным», так как этот документ, как и все остальные, принимаемые ООН, носят рекомендательный характер. Такие документы не имеют реальной силы.

В ходе заседания Небензя заявил, что таким образом западные страны стремятся использовать заблокированные ими средства России для продолжения поставок и оплаты уже поставленных Киеву вооружений. Представитель России назвал такую возможность «неприкрытым грабежом».

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада пытаются с помощью Генеральной ассамблеи ООН придать легитимность попыткам присвоения замороженных российских активов. По мнению Полянского, эти деньги могут пойти на покупку новых вооружений для ВСУ или погашение долгов Украины.