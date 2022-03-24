Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. За документ проголосовали 140 делегаций, воздержались 38, против высказались 5: это были Белоруссия, Эритрея, КНДР, Россия и Сирия. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В резолюции, принятой Генассамблеей, говорится , что она «требует немедленного прекращения» спецоперации РФ против Украины. Кроме того, авторы утверждают, что «наступление России на территории Украины и его гуманитарные последствия достигают масштабов, которых международное сообщество не видело в Европе десятилетиями».

Соавторами резолюции являются ряд стран, в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, Германия, Литва, Латвия. Отмечается, что документ был подготовлен после того, как РФ наложила вето на совместную резолюции Франции и Мексики и те добились повторного голосования в Генассамблее.

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал, что Западу нужен проект резолюции, обязательно включающий политические оценки.

Ранее Генассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию с осуждением спецоперации ВС РФ и с требованием прекратить применение силы и вывести войска из Украины. Отмечается, что за проголосовали представители 141 страны, против — 5, воздержались — 35.