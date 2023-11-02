Генассамблея ООН осудила США за эмбарго против Кубы

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Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз приняла резолюцию, в которой призывает США прекратить действие торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы, сообщает ТАСС. Соединенные Штаты ввели ограничения против островного государства еще в 1962 году.

Резолюцию поддержали 187 стран. Против высказались США и Израиль, Украина воздержалась от голосования.

Куба с 1992 года ежегодно подает в Генассамблею ООН резолюции, в которых аргументирует необходимость отменить американское эмбарго. И каждый раз подавляющее большинство голосует за принятие позиции Кубы. Однако США не снимают запретов. По информации кубинских властей, эмбарго в общей сложности нанесло государству ущерб в $159 млрд.

Ранее Генассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран и внесенную на рассмотрение Иорданией. Документ состоит из 14 пунктов и призывает к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо призыва к перемирию, в тексте содержатся требования о соблюдении сторонами конфликта международного гуманитарного права, об обеспечении Газы предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи.