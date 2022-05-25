Гейтс заявил о необходимости создания вакцин, блокирующих инфекции

Фото Christian Böhmer/dpa

Для борьбы с будущими эпидемиями и пандемиями, необходимо создавать вакцины, способные блокировать инфекции на длительный срок. Такое мнение во время выступления на форуме в Давосе высказал основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Он отметил, что имеющиеся сегодня препараты не позволяют блокировать распространение заражения. Трансляция выступления велась на YouTube.

Нам нужны вакцины, которые блокируют инфекцию на длительный срок. Сегодня вакцины спасают миллионы жизней, но они не эффективны в блокировании распространения инфекций, — сказал Гейтс.

По его мнению, для предотвращения новых пандемий следует инвестировать серьёзные финансовые средства в диагностику инфекционных заболеваний, так как в странах с «низкими возможностями» могут возникать трудности с обнаружением очагов заражения.

В начале мая Гейтс предложил создать организацию из международных экспертов, которые могли бы выявлять новые пандемии. По его мнению, в состав организации следует включить как эпидемиологов, так и разработчиков компьютерных моделей. Целью их работы станет выявление глобальных угроз здоровью и улучшение координации между странами. Организация должна находиться в ведомстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Миллиардер подчеркнул, что для предотвращения новой пандемии необходимы серьёзные инвестиции.





В начале мая Гейтс заявил о необходимости создать организацию из международных экспертов, которые могли бы выявлять новые пандемии.

Бизнесмен заявил, что среди сотрудников организации будут как эпидемиологи, так и разработчики компьютерных моделей. Целью их работы будет быстрое выявление глобальных угроз здоровью и улучшение координации между странами. Самой организацией, по мнению миллиардера, должна управлять Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).



При этом Гейтс отметил, что для предотвращения новой пандемии необходимы большие инвестиции.



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