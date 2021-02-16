Гейтс рассказал о попытках убрать углеродный след от своего самолёта

https://static.news.ru/photo/6720775a-7062-11eb-95e7-96000091f725_660.jpg Билл Гейтс Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, как пытался ликвидировать углеродный след от личного самолёта. Миллиардер признался, что покупает для лайнера специальное топливо, которое по своей стоимости превышает обычное.

Гейтс отметил, что таким образом он вносит свой дополнительный вклад в сохранение климата планеты. По его словам, он тратит на топливо для личного самолёта в три раза больше денег из-за того, что оно сделано из растений, а не из нефтепродуктов.

Его цена очень высока, и это непрактично для мира — форсировать переход на такое топливо. Но покупая такое топливо, мы можем стимулировать разработку инновационных технологий, — рассказал бизнесмен.

Он добавил, что также взаимодействует с людьми, которые разрабатывают технологии по сохранению климата. Так, к примеру, основатель компании Microsoft общается с исследователями, создающими технологию улавливания углерода, передаёт РИА Новости.

Углеродный след — это сумма всех выбросов парниковых газов, произведённых прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или продуктом. Выбросы углерода и других парниковых газов признаны учёными основной причиной глобальных изменений климата на Земле.

Ранее NEWS.ru писал, что основатель компании Microsoft, благотворитель Билл Гейтс назвал сложнейшую проблему человечества. По его словам, к 2050 году мир должен достичь климатической нейтральности, что является нелёгкой задачей.