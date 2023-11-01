Геймеры жалуются на сбои в играх после установки обновления Windows 11 У ряда геймеров перестали работать игры после установки Windows 11 KB5031455

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи сообщили о сбоях и неработающих играх после установки на ПК обновления Windows 11 KB5031455, пишет издание Windows Latest. Многие популярные игры, например, Fortnite и Horizon Zero Dawn перестали запускаться.

Недавнее крупное обновление от Microsoft, включающее в себя поддержку Windows Copilot, вызвало негативную реакцию у пользователей, которые не смогли успешно установить обновление. В некоторых случаях обновление успешно загружалось на компьютер, однако установка завершалась с ошибкой.

Авторы статьи подчеркнули, что геймеры, которым удалось установить апдейт, выразили недовольство в связи с пониженной производительностью игр на их ПК. Некоторым владельцам устройств не удалось запустить популярные игры, такие как Fortnite и Horizon Zero Dawn.

Сотрудники Windows Latest произвели установку KB5031455 и подтвердили снижение производительности компьютеров. Эксперты не рекомендуют скачивать данное обновление и советуют пользователям дождаться исправлений от Microsoft.

Ранее геймеры из России назвали Atomic Heart лучшей игрой первой половины 2023 года. Игра об альтернативном СССР, где налажено массовое производство роботов, была разработанна российской студией Mundfish.