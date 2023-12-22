Гей-скандал в США и на Украине: демократы сблизились, а Тимошенко в шоке

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В последнее время явно активизировались украинские деятели из числа вдохновителей Майданов. То бывший лидер Украины Петр Порошенко выступит с критикой положения на фронте, отомстив Владимиру Зеленскому за свой конфуз на границе, когда его просто не выпустили из страны. А то вдруг оживится подзабытая ныне бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая сделала, по сути, революционное заявление.

Отменить на фиг

А заговорила Юлия Владимировна о проблеме, которую поднимать в свете затянувшегося похода Украины в современную Европу весьма опасно. Так вот, по словам Тимошенко, которые передает Telegram-канал «Політбавовна», она «поотменяет на фиг» ЛГБТ (деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская), потому что пола всего два. А остальное надо забыть. И случится отмена ЛГБТ сразу же, как только будет перезагрузка власти. Правда, видео, где это говорит Тимошенко, почему-то мутное и вызывает сомнения в подлинности. Однако не исключено, что это сделано специально — в случае каких-то проблем Тимошенко всегда может объявить о фейке.

Удивительно, что в Киеве Тимошенко не объявили агентом Путина за такое отчаянное антиевропейское заявление. Однако набравшаяся смелости Тимошенко явно апеллирует не к Москве, а к Вашингтону. В ее словах все прекрасно. Ведь под «перезагрузкой власти» она, очевидно, подразумевает проведение президентских выборов и отстранение от власти команды Зеленского. Старая украинская политическая гвардия, видимо, уверена, что американцы продавят Зеленского, как бы он не сопротивлялся проведению президентской кампании.

Непонятно, правда, почему сама Юлия Владимировна надеется эту власть подхватить. Но самоуверенности ей всегда было не занимать. Впрочем, примечательно другое.

Фото: Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press Юлия Тимошенко

За победу американских консерваторов

Создается впечатление, что Юлию Тимошенко абсолютно не волнует реакция на ее слова ни европейских сторонников полной толерантности с ее многочисленными полами, ни даже администрации президента США Джо Байдена с ее ЛГБТ-флагам на госучреждениях.

Традиционные украинские лидеры сознают, что Байден слишком тесно связал свое политическое будущее с фигурой Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. И через их головы та же Тимошенко явно апеллирует к Дональду Трампу и в целом к американским консерваторам, которые вполне могут вернуться к власти в будущем ноябре. Как говорится, старая гвардия делает ставку на смену власти и на Украине, и в Америке.

А проблема уже проведенных на Украине гей-парадов и прочей, по выражению Тимошенко, «петушатины» явно больная для традиционного украинского общества. И на ней партия «Батьковщина» с Тимошенко во главе может удачно сыграть. Но очевидно, что тему перевыборов президента начинают активно подогревать на самой Украине.

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Владимир Зеленский и Джо Байден

Секс геев в американском конгрессе

И тут как подарок Тимошенко и ее партии — новый гей-скандал за океаном. Интернациональная парочка — немецкий чиновник, прибывший в США изучать международные отношения, и помощник сенатора Бена Кардина, известного своей русофобией, предались греху прямо в здании сената. Тут даже сторонники тотальной толерантности возмутились. И геям с политической окраской грозит срок за незаконное проникновение и недостойное поведение.

Конечно, где-то улыбнулись экс-президент США Билл Клинтон и его подружка Моника Левински. Но такие скандалы расшатывают все больше вашингтонские моральные устои. И логично, что и в Киеве спешат воспользоваться такими обстоятельствами и провозгласить курс на восстановление традиционных ценностей. Во всяком случае на словах. А Юлия Тимошенко всегда отличалась хорошим политическим чутьем и гибкостью.

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