Глава ВОЗ: смертность от «омикрона» растёт в большинстве регионов планеты

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге сообщил, что в мире наблюдается резкий рост заболеваемости от «омикрон»-штамма коронавируса, передаёт ТАСС. По словам Гебрейесуса, смертность растёт в большинстве регионов планеты, а число новых случаев COVID в мире за последние 10 недель уже превысило данные за весь 2020 год.

После того как «омикрон» был впервые выявлен десять недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаев заражения. Это больше, чем за весь 2020 год. Сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты, — сказал глава ВОЗ.

Недавно также стало известно, что новый подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2 ещё более заразен, чем исходная версия. Шанс его передачи от одного человека другому на 10% выше, чем у первоначальной вариации BA.1. К такому выводу пришли учёные Дании на основании результатов исследования, проводившегося в декабре 2021-го — январе 2022 года.

Новую разновидность штамма учёные назвали «стелс-омикроном». Они отметили, что у непривитых людей вероятность заразиться им выше, чем у вакцинированных. BA.2 был выявлен в начале 2022 года. Он быстро стал доминирующим в Дании, вытеснив первую версию «омикрона». Специалисты продолжают отслеживать и изучать его передачу и тяжесть вызываемого им заболевания.