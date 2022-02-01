Глава ВОЗ: смертность от «омикрона» растёт в большинстве регионов планеты
Глава ВОЗ Гебрейесус: смертность от «омикрона» растёт в большинстве регионов планеты
Антон Соловьев
Антон Соловьев
18:09, 01 февраля 2022
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом ГебрейесусФото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге сообщил, что в мире наблюдается резкий рост заболеваемости от «омикрон»-штамма коронавируса, передаёт ТАСС. По словам Гебрейесуса, смертность растёт в большинстве регионов планеты, а число новых случаев COVID в мире за последние 10 недель уже превысило данные за весь 2020 год.
После того как «омикрон» был впервые выявлен десять недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаев заражения. Это больше, чем за весь 2020 год. Сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты,— сказал глава ВОЗ.
Недавно также стало известно, что новый подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2 ещё более заразен, чем исходная версия. Шанс его передачи от одного человека другому на 10% выше, чем у первоначальной вариации BA.1. К такому выводу пришли учёные Дании на основании результатов исследования, проводившегося в декабре 2021-го — январе 2022 года.
Новую разновидность штамма учёные назвали «стелс-омикроном». Они отметили, что у непривитых людей вероятность заразиться им выше, чем у вакцинированных. BA.2 был выявлен в начале 2022 года. Он быстро стал доминирующим в Дании, вытеснив первую версию «омикрона». Специалисты продолжают отслеживать и изучать его передачу и тяжесть вызываемого им заболевания.