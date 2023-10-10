«Где нет Христа — возможно всё»: Ходаковский об Израиле и Украине Ходаковский разделил военных на тех, у кого есть Христос в сердце и у кого нет

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Арабо-израильский конфликт

Замглавы Росгвардии Александр Ходаковский заявил, что не сочувствует «ни арабам, ни евреям», но ему жаль несчастных людей, которые стали заложниками войны. В своем Telegram-канале он написал, что «там, где нет Христа, возможно всё», однако если в сердце человека есть вера, то он участвует в другой войне.

Я сочувствую несчастным людям, по которым катком прокатились зверства обеих сторон. Что я вижу применительно к Украине, Израилю, Палестине? Я вижу, что там, где нет Христа, возможно всё, — написал Ходаковский.

По его мнению, война определяет последствия, однако свое место в войне человек определяет сам. Ходаковский считает, что если боец «не убивал пленных, не добивал раненого врага, а оказывал ему помощь» и создавал коридоры для эвакуации, то он участник конфликта, «но со Христом», и его война «другая».

Ранее представители Министерства здравоохранения Палестины призвали создать безопасный коридор в секторе Газа для оказания медицинской помощи пострадавшим. По словам сотрудников ведомства, особенно сложная ситуация наблюдается в городе Бейт-Ханун, где в результате бомбардировки была выведена из строя единственная больница.

The Times of Israel сообщила, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла 123 человека с момента атаки палестинского движения ХАМАС на территорию страны. По официальным данным, с момента начала конфликта погибли около 700 палестинцев и почти 800 израильтян.