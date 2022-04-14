«Где это всё теперь?» Путин — об экологических инициативах политиков Запада

Западные политики готовы отказаться от «зелёной повестки» и снова сделать ставку на энергетику с высоким углеродным следом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазовой отрасли. По словам российского лидера, многие политические силы выстраивали свои избирательные кампании, продвигая «зелёную повестку», однако от этих планов им пришлось отказаться. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Они готовы забыть о своей «зелёной повестке» и снова сделать ставку на энергетику с высоким углеродным следом, которую ещё совсем недавно хотели полностью прикрыть. Называли её архаичной, грязной. Многие политические силы выстраивали свои избирательные кампании на экологических лозунгах. Где это всё теперь? Всё это просто выброшено на помойку. Действуют на практике совсем иначе, — сказал Путин.

Путин напомнил о прогнозах экспертов и аналитиков, которые предупреждали, что ускоренный «зелёный переход» на практике невозможно будет осуществить без больших издержек. По мнению российского президента, на деле всё так и оказалось.

А теперь появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчёты и «свалить» всё в данном случае на Россию, — указал Путин.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европа, у которой «отъехала крыша» на почве отказа от российских энергоносителей, должна забыть о своих «зелёных идеалах». По его словам, США давно борются за энергетический рынок Европы, готовы впиться в него зубами. Однако в последние годы этому сильно мешала «зелёная повестка» европейцев. Сейчас, указывает Медведев, для США пришло время развернуть работу в противоположном направлении и поднять денег под предлогом совместной борьбы с «кровавым режимом» в России, поставляя Старому Свету свои самые грязные в мире нефть и газ.