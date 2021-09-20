«Газпром» установил рекорд по поставкам газа в Турцию

«Газпром» с 1 января по 19 сентября текущего года поставил в Турцию 20,3 миллиарда кубометров газа, передаёт официальный Telegram-канал компании. Как сообщается, это рекордные показатели для данного периода.

С 1 января по 19 сентября 2021 года «Газпром» поставил в Турцию 20,3 миллиарда кубических метров газа. Это исторически рекордный объем для данного периода и на 153% (на 12,3 миллиарда кубических метров) больше, чем в 2020 году (8 миллиардов кубических метров), — говорится в сообщении «Газпрома».

Помимо этого, отмечается, что глава компании Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудили двустороннее сотрудничество в газовой сфере. Они высоко оценили работу газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», транспортирующих газ через Чёрное море.

Ранее «Газпром» заявил, что несмотря на явные проблемы с сертификацией «Северного потока — 2», его запуск планируется до конца 2021 года.