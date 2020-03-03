Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что цена российского газа для республики снижена на 40%.
Как
Более чем на 40%, — заявил Борисов.
В Болгарии восприняли это событие как символичный подарок к 142-й годовщине освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, которая отмечается 3 марта.
Ранее NEWS.ru писал, что с 1 января Болгария начала получать газ из России с территории Турции по трубопроводу «Турецкий поток», а не через Румынию, как ранее. Смена точки доставки топлива позволит Софии сэкономить более €40 млн.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен