https://static.news.ru/photo/18f6e720-b3ef-11e9-ba65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что цена российского газа для республики снижена на 40%.

Как сообщило издание argumenti.ru, Борисов на пресс-конференции заявил, что «Газпром» передал болгарской стороне подписанный договор с самым большим снижением цены на природный газ.

Более чем на 40%, — заявил Борисов.

В Болгарии восприняли это событие как символичный подарок к 142-й годовщине освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, которая отмечается 3 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 января Болгария начала получать газ из России с территории Турции по трубопроводу «Турецкий поток», а не через Румынию, как ранее. Смена точки доставки топлива позволит Софии сэкономить более €40 млн.