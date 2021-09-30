«Газпром» приступил к поставкам газа Венгрии из «Турецкого потока»

С 1 октября «Газпром» приступает к поставкам газа в Венгрию через Болгарию и Сербию по трубопроводу «Турецкий поток», сообщает РИА Новости. Контракт подразумевает поставку Венгрии 4,5 млрд кубометров газа на протяжении 15 лет.

По словам представителей «Газпрома», данное соглашение гарантирует надёжные и стабильные поставки для Венгрии и обещает диверсификацию маршрутов поставок голубого топлива.

Заключённый контракт вызвал недовольство украинской стороны. В МИД заявили, что «удивлены и разочарованы» подобным решением Венгрии. Компания «Оператор ГТС Украина» пригрозила снижением и остановкой транзита газа в Венгрию через Украину.

Ранее политолог и экономист Александр Дудчак объяснил, что Киев был крайне раздосадован тем, что Будапешт заключил контракт с российским «Газпромом» о поставках газа в обход Украины на 15 лет. Сейчас украинские власти могут попытаться отомстить Венгрии, повлияв на венгерскую диаспору на территории страны.