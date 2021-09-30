«Газпром» приступил к поставкам газа Венгрии из «Турецкого потока»

С 1 октября «Газпром» приступает к поставкам газа в Венгрию через Болгарию и Сербию по трубопроводу «Турецкий поток», сообщает РИА Новости. Контракт подразумевает поставку Венгрии 4,5 млрд кубометров газа на протяжении 15 лет.
По словам представителей «Газпрома», данное соглашение
Заключённый контракт вызвал недовольство украинской стороны. В МИД заявили, что «удивлены и разочарованы» подобным решением Венгрии. Компания «Оператор ГТС Украина» пригрозила снижением и остановкой транзита газа в Венгрию через Украину.
Ранее политолог и экономист Александр Дудчак объяснил, что Киев был крайне раздосадован тем, что Будапешт заключил контракт с российским «Газпромом» о поставках газа в обход Украины на 15 лет. Сейчас украинские власти могут попытаться отомстить Венгрии, повлияв на венгерскую диаспору на территории страны.