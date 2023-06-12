«Газпром» перезапустил «Турецкий поток» «Газпром» возобновил поставки по «Турецкому потоку» после завершения плановых работ

Фото: gazprom

Транспортировка газа по «Турецкому потоку» возобновилась после завершения плановых профилактических работ, которые прошли с 5 по 12 июня, сообщили в Telegram-канале «Газпрома». В 2022 году плановое обслуживание газопровода, по которому голубое топливо через Черное море поступает в Турцию, также проводилось в июне.

Транспортировка газа сегодня возобновлена, — сообщили в «Газпроме».

Газопровод «Турецкий поток» используется для экспортных поставок из России в Турцию, а также в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров в год.

Ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез рассказал, что газовый хаб для транзитных поставок в Европу в стране запустят максимум в течение года. Глава Минэнерго Турции отметил, что через хаб будут в том числе поставляться объемы топлива, утраченные в результате повреждения газопровода «Северный поток».

В июне «Газпром» сообщил, что представил Турции концепцию, параметры и принципы функционирования будущего газового хаба. Детали не раскрывались. В компании напомнили, что работу над этим проектом с турецкими партнерами начали вести в октябре 2022 года.