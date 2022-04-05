«Газпром» отозвал иск против польского нефтяного концерна PGNiG

Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила об отзыве судебного иска со стороны «Газпрома», касаемо выплаты дивидендов с доходов EuRoPol Gaz (компании принадлежит польская часть газопровода Ямал — Европа), пишет РИА Новости. Представители PGNiG указали на безосновательность иска российской компании, а также пообещали доказать это с помощью юридических шагов.

Правление PGNiG сообщает, что компания получила от Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты письмо о прекращении разбирательства, инициированного «Газпромом», в связи с отзывом иска российской компании, — сказано в сообщении компании.

Напомним, что 2 февраля «Газпром» подал в арбитраж суд иск в отношении польской компании PGNiG. Он касается управления совместным предприятием EuRoPol GAZ, которое является оператором проходящего по польской территории участка газопровода Ямал — Европа, и выплаты дивидендов. PGNiG считает претензии «Газпрома» необоснованными.

Ранее Европейский суд юстиции отклонил апелляцию PGNiG касаемо решения Еврокомиссии по антимонопольному делу в отношении «Газпрома». Кроме того, судом было вынесено ещё одно постановление, в котором по процессуальным причинам аннулировано решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG на монопольные практики «Газпрома».

До этого «Газпром» через Арбитражный суд Стокгольма потребовал всё от той же PGNiG повышения цены на газ для Польши.