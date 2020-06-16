«Газпром» начал демонтировать трубопровод на границе с Украиной

https://static.news.ru/photo/0de93738-afd0-11ea-8927-fa163e074e61_660.jpg Фото: UPPA/Global Look Press

«Газпром» начал демонтировать трансграничный трубопровод, предназначенный для поставки российского топлива на Украину, заявил руководитель Оператора газо-транзитной системы (ОГТСУ) страны Сергей Макогон.

Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем, — цитирует Макогона Lenta.ru.

По словам главы ОГТСУ, действия компании создают проблемы, а если «Газпром» сможет достроить морской газопровод «Северный поток — 2», то украинская ГТС полностью лишится доходов от транзита российского газа в Европу. Систему трубопроводов внутри страны придётся использовать только для внутренних поставок, импорта и добычи.

Макогон добавил, что Украина не в силах повлиять на ситуацию.

Как писал NEWS.ru, строительство «Северного потока — 2» должно было завершиться в первой половине 2020 года, но американские санкции заставили европейских подрядчиков выйти из проекта. «Газпрому» пришлось перебросить в Балтийское море судно-трубоукладчик с Тихого океана, к лету оно прибыло к месту работ.

В июне США анонсировали новый пакет санкций против страховых и других компаний, косвенно связанных с «Северным потоком — 2». Несколько крупных чиновников и политиков в Германии, которая должна стать основным получателем газа, посчитали действия США посягательством на суверенитет страны.