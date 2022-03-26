Газоснабжение в Карабахе возобновят 28 марта

Газоснабжение Карабаха в тестовом режиме восстановят 28 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора газораспределительной сети Азербайджана «Азеригаз». Там отметили, что, несмотря на сильный снегопад, сотрудники компании принимают все необходимые меры, чтобы ликвидировать последствия аварии.

28 марта подача природного газа в город Ханкенди и другие близлежащие населённые пункты будет восстановлена, будут проведены тестовые работы, — говорится в сообщении.

В «Азеригаз» заверили, что подача газа на территорию района будет полностью восстановлена после того, как завершатся тестовые работы 29 марта.

В компании также объяснили , что проблемы с подачей газа, которые наблюдались в последнее время, произошли из-за выхода из строя газораспределительных линий.

В конце марта в МИД Армении заявили , что из-за перекрытия подачи газа в Карабахе без света остались около 120 тысяч человек. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Азербайджан якобы намеренно подрывает нормальную работу жизненно важных инфраструктур в Карабахе, что приводит к гуманитарному кризису в регионе.

В Баку расценили данные заявления как необоснованные и незаконные. В МИД Азербайджана отметили, что неконструктивный подход Армении, выдвигающей необоснованные обвинения, раскрывает истинные намерения этой страны. Там посоветовали властям Армении обеспечить выполнение своих обязательств по трёхсторонним заявлениям.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.