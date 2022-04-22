«Газета.Ru»: Renault сообщила о готовности продать АвтоВАЗ

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил лидеру республиканского меньшинства в палате представителей конгреcса Кевину Маккарти, что несёт частичную ответственность за беспорядки при штурме Кaпитолия 6 января 2021 года, сообщила газета The New York Times со ссылкой на запись телефонного разговора, попавшую в её распоряжeние. Издание уточнило, что бывший президент не ответил на просьбу прокомментировать публикацию.

Он несёт ответственность за его слова и действия. Никаких «если» и «но». Я сегодня лично его спросил, несёт ли он ответственность за случившееся, жаль ли ему, что так вышло. Он...