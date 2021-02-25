Gazeta Polska: Россия может применить против НАТО самое смертоносное оружие

https://static.news.ru/photo/10a32fa0-7790-11eb-86ab-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Россия желает вступить в вооружённый конфликт со странами Североатлантического альянса. Такое мнение высказали обозреватели польского журнала Gazeta Polska.

Издание отмечает , что Москва не исключает возможности применения самого смертоносного оружия для нейтрализации сил, размещённых на восточном фланге НАТО.

Можно предположить, что атака велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, которые там размещены, гарантировали бы Российской Федерации успех в первые часы гипотетической войны, — говорится в статье.

Ранее в США обнародовали план превентивного удара НАТО по Калининградской области. Сценарий предполагает ликвидацию четырёх основных целей в этом регионе. Задача, которая может быть поставлена военным, заключается в том, чтобы уничтожить пусковые установки баллистических ракет малой дальности, способные переносить ядерное оружие, прежде всего — ракетные комплексы «Искандер». Кроме того, потребуется уничтожить находящиеся в регионе зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», нанести ущерб кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, а также ликвидировать российские войсковые подразделения в Калининграде «для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».

Решающий шаг к победе в регионе и выполнению стратегических задач заключается в уничтожении оставшихся российских силовых элементов. Подчёркивается, что любые действия, ослабляющие российские вооружённые силы в первые дни конфликта, могут иметь решающее значение для исхода войны в Центральной Европе.

Вместе с тем отмечается, что перемещение из города Гусева российской артиллерии и концентрированный заградительный огонь способны эффективно остановить наступление военных НАТО ещё до пересечения границы. Особо указано на то, что в нынешних реалиях полномасштабная война — маловероятный сценарий, так как финансовая ситуация в России исключает возможность длительного участия в конфликте, писал NEWS.ru.