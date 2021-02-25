16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Gazeta Polska: Россия может применить против НАТО самое смертоносное оружие

20:31, 25 февраля 2021 20
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Россия желает вступить в вооружённый конфликт со странами Североатлантического альянса. Такое мнение высказали обозреватели польского журнала Gazeta Polska.

Издание отмечает, что Москва не исключает возможности применения самого смертоносного оружия для нейтрализации сил, размещённых на восточном фланге НАТО.

Можно предположить, что атака велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, которые там размещены, гарантировали бы Российской Федерации успех в первые часы гипотетической войны, — говорится в статье.

Ранее в США обнародовали план превентивного удара НАТО по Калининградской области. Сценарий предполагает ликвидацию четырёх основных целей в этом регионе. Задача, которая может быть поставлена военным, заключается в том, чтобы уничтожить пусковые установки баллистических ракет малой дальности, способные переносить ядерное оружие, прежде всего — ракетные комплексы «Искандер». Кроме того, потребуется уничтожить находящиеся в регионе зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», нанести ущерб кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, а также ликвидировать российские войсковые подразделения в Калининграде «для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».

Решающий шаг к победе в регионе и выполнению стратегических задач заключается в уничтожении оставшихся российских силовых элементов. Подчёркивается, что любые действия, ослабляющие российские вооружённые силы в первые дни конфликта, могут иметь решающее значение для исхода войны в Центральной Европе.

Вместе с тем отмечается, что перемещение из города Гусева российской артиллерии и концентрированный заградительный огонь способны эффективно остановить наступление военных НАТО ещё до пересечения границы. Особо указано на то, что в нынешних реалиях полномасштабная война — маловероятный сценарий, так как финансовая ситуация в России исключает возможность длительного участия в конфликте, писал NEWS.ru.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео