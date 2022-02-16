Газета Mirror признала, что «вторжение» РФ на Украину не состоялось

Британская газета Mirror опубликовала статью, констатирующую факт того, что российское «вторжение» не состоялось. Ранее это издание, а также британский таблоид Sun выпустили публикации о «нападении» Москвы на Украину в ночь на 16 февраля.

Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как путинский «дедлайн на 3 ночи» истёк, — говорится в новом сообщении Mirror.

Газета пишет, что согласно источникам разведки США, «вторжение» могло начаться в 3 часа ночи по киевскому времени, однако этого не произошло. Отмечается, что атака не состоялась на фоне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, назначенной на 16–17 февраля, в ходе которой будет обсуждаться сложившаяся ситуации вокруг Украины.

Встреча пройдёт на фоне того, как Владимир Путин сказал во вторник, что Россия не хочет новой войны и открыта к дальнейшему диалогу с США и их союзниками по НАТО, — говорится в сообщении издания.

В материале, ранее опубликованном Mirror, было сказано, что первой нанесёт удар по военной инфраструктуре Украины российская авиация, а затем начнётся наземная операция. Британцы при этом уточнили, что Москва также использует тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк», чтобы нанести мощные удары по украинским военным. Журналисты сообщали, что несмотря на заявления об отводе российских войск от границ с Украиной, война неизбежна.

Издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

После этого на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».