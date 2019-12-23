Газета Financial Times выбрала слово года. Им стал слоган гонконгских протестующих, которые вдохновлялись философией Брюса Ли — Be Water («Будь водой»).
Протестующие «собирались как роса» до того, как власти поняли, что происходит — пишет издание. Затем толпа «рассеивалась как туман», когда приезжала полиция, были «тверды как лёд», когда их ловили.
Очистите свой разум. Будьте бесформенными как вода. Сейчас вы наливаете воду в чашку — она становится чашкой. Вы наливаете воду в бутылку - она становится бутылкой, — говорил Брюс Ли в интервью в 1970-х.
Как ранее писал NEWS.ru, американский словарь английского языка Merriam-Webster выбрал слово года. Им стало местоимение they («они»).
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