Гаврилов раскрыл, как Нуланд «разберется» с Зеленским и Залужным в Киеве Гаврилов: Нуланд прибыла в Киев не для применения Зеленского и Залужного

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Нуланд

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Киев для оценки ситуации с конфликтом между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, но не с целью их примирения, заявил в эфире «России 24» глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов. По мнению дипломата, в противоречиях Зеленского с Залужным «все зашло слишком далеко».

Не зря Нуланд прилетела, по-видимому, с этим [конфликтом между Зеленским и Залужным] разбираться и выяснить обстановку, — что вообще происходит, чем это все может закончиться. <...> Американцы будут оценивать ситуацию, к чему все это ведет, будут вестись беседы, думаю, с Залужным, с президентом Зеленским и так далее, будут даваться рекомендации, — сказал Гаврилов.

Посол США Бриджит Бринк сообщала, что в рамках визита Нуланд планирует встретиться с украинскими политиками и ветеранами ВСУ, а также представителями гражданского общества. Сколько продлится визит замгоссекретаря США, не уточнялось.

Ранее военкор Евгений Поддубный предположил, что Нуланд в срочном порядке прибыла в Киев в качестве «кризисного менеджера» для урегулирования ситуации с Зеленским и Залужным. По мнению журналиста, так США отреагировали на попытку президента Украины уволить главкома ВСУ без санкции Вашингтона.

По данным The Washington Post, у Зеленского возникли разногласия с Залужным по вопросу мобилизации. Украинские источники WP утверждают, что в ходе встречи с президентом главком ВСУ настаивал на необходимости дополнительного призыва 500 тысяч человек, однако глава государства отверг это предложение из-за нехватки ресурсов для подготовки такого количества бойцов.