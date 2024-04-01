Гаврилов назвал особенность нынешних отношений России и НАТО Гаврилов: отношения России и НАТО хуже, чем в состоянии холодной войны

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Отношения Россия—НАТО сегодня можно охарактеризовать как «более чем холодная война», заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, в стратегической концепции альянса, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой», и подобной политики организация собирается придерживаться ближайшие десять лет как минимум.

Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения Россия—НАТО сейчас можно охарактеризовать как более, чем холодная война, — сказал Гаврилов.

Ранее дипломат призвал не делать катастрофу из поставок Западом танков Украине, поскольку это не изменит ситуации на фронте. Он подчеркнул, что наращивание военной помощи ВСУ приведет к расширению границ спецоперации. Гаврилов отметил, что ранее в ходе переговоров обсуждались вопросы предотвращения попадания стрелкового оружия и ЗРК, которыми Запад снабжает Украину, в зоны других конфликтов. Были разработаны соответствующие документы, но сейчас они «отставлены в сторону».

До этого Министерство иностранных дел России резюмировало, что действия руководства НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе нацелены на подготовку потенциального конфликта с Москвой. В ведомстве указали, что Альянс осуществляет милитаризацию этих областей, расширяя румынскую авиационную базу. Там добавили, что будут наблюдать за действиями Румынии.