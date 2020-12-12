Гавана предложила Москве вместе исследовать лекарства от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3d6d614e-3dfd-11eb-b5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Dressler/imagebroker.com/Global Look press

Куба предложила России совместно изучать и проводить клиническую апробацию препаратов от COVID-19. Об этом заявил первый замглавы Минздрава РФ Игорь Каграманян.

Есть предложение кубинской стороны по совместному изучению и клинической апробации использования кубинского препарата и отечественного препарата в контакте с одной из российских фармацевтических компаний, — цитирует его РИА Новости.

Чиновник добавил, что данную инициативу планируется обсудить на межправительственной российско-кубинской комиссии в Гаване.

С 1 декабря кубинские власти ввели санитарный сбор для прилетающих в страну авиапассажиров. Его размер составляет $30. По данным местных СМИ, данная сумма будет включена в стоимость билетов. Вырученные средства будут направлены на покрытие затрат на тестирование гостей страны на COVID-19 и бюрократических расходов.

Ранее NEWS.ru писал, что глава центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург сравнил эффективность лекарств и вакцины от коронавируса. Он заявил, что неверно относиться к лекарствам от коронавируса как к альтернативе вакцинам. По его словам, они никогда не станут заменой прививкам. Учёный добавил, что лекарства и вакцина, вне зависимости от своей эффективности в борьбе с COVID-19, лишь дополняют друг друга.