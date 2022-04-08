Гатилов: США шантажом выдавливали Россию из СПЧ ООН

США шантажом заставили Россию покинуть Совет по правам человека (СПЧ) при ООН. Об этом заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что беспринципная линия западных стран дискредитирует СПЧ.

К сожалению, сейчас ситуация сложилась таким образом, что Соединённые Штаты и их союзники практически монополизировали Совет по правам человека и проводят в этом Совете угодные им решения. Поэтому ситуация сложилась таким образом, что им удалось продавить это решение, — сказал Гатилов.

Он подчеркнул, что происходящее в Cовете «в результате нахрапистой и беспринципной линии западных cтран, которые не гнушаются неприкрытого шантажа других делегаций для достижения своих целей, дискредитирует СПЧ, наносит нeпоправимый урон его репутации, подрывает доверие к нему». Такая cитуация, по мнению постпреда, не позволяет России «в сложившихся условиях и дaльше оставаться частью этого международного механизма».

Ранее Генассамблея ООН единогласно проголосовала за исключение России из Совета по правам человека при организации: за инициативу выступили 93 государства, против — 24, а воздержались от голосования ещё 53 страны. Впервые предложение о приостановке членства России в СПЧ ООН выдвинули США, обвинив Москву в «нарушении мирового порядка».