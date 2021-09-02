Гастроли Зеленского в пустом Вашингтоне

Трудно сказать, специально ли, но Владимиру Зеленскому после ряда переносов дозволили прилететь в Вашингтон в самый разгар политических каникул его потенциальной аудитории — сенаторов и конгрессменов. А значит, Владимир Александрович изначально был лишён главной привилегии американских сателлитов — выступления перед конгрессом с последующими овациями и коллективными снимками на долгую память.

Не исключено, что в Белом доме так изначально и задумали, чтобы антибайденовские республиканские силы не смогли публично поднять болезненные для действующего президента вопросы его недавней украинской истории с записью требований к Петру Порошенко уволить прокурора, который посмел расследовать «делишки» Байдена-младшего. В результате Зеленский не смог рассчитывать даже на тот уровень приёма, которым удостоили белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, так гордящуюся полученной из рук президента пачкой печенья.

Плюс новый афганский синдром, во власти которого оказался Джо Байден, заинтересованный как минимум в том, чтобы не усугублять сейчас кризис в отношениях с Россией, учитывая её влияние в Центральной Азии. А значит, особого стимула соревноваться с гостем в проклятьях в адрес РФ изначально не было. И понятно, когда в такой зыбкой для президента ситуации в Киеве начинают намекать на возможность шантажа обвинениями в предательстве Украины, такой посыл ни симпатий к чете Зеленских, ни желания максимально выигрышно для гостя обставить этот визит явно не прибавил. Потому-то, видимо, ни одно солидное американское издание не согласилось опубликовать статью соратника Зеленского Андрея Ермака, приуроченную к визиту шефа за океан. Предпочтение отдали собственным экспертам.

Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фактически сверхзадача Зеленского заключалась в том, чтобы лично понравиться «большому боссу» и получить американскую инвеституру на своё переизбрание. Понимая это, главный его соперник Пётр Порошенко издевательски посоветовал коллеге не повышать голос в ходе общения с Байденом. Между тем отказ президента США от совместной пресс-конференции окончательно свёл его беседу с украинским визитёром до уровня личной презентации Зеленского, на которую предварительно было отведено всего два часа. А зачем больше, если основные решения по Украине были приняты без участия Зеленского и заранее. Байден подписал Украине чек на $60 млн помощи и договорился с фрау Меркель о кое-какой компенсации за неизбежный ныне пуск «Северного потока — 2». А потому даже намекать на равноправные и уважительные отношения не имело никакого смысла. Чисто ритуальные заверения американцев в поддержке и возобновлении работы разных бюрократических процедур сотрудничества не в счёт.

Фактически в режиме тет-а-тет Зеленскому оставалось назвать окончательную «цену» «рiдного края». А вот готовы ли Штаты хоть что-то реально платить, кроме давно съеденного печенья, станет известно довольно скоро. К слову, и обещание визита Байдена в Киев также выглядит щедрым авансом, срок которого пока описывается изящным выражением министра Дмитрия Кулебы: «Когда петух свистнет».

Все остальные телодвижения Владимира Александровича были рассчитаны исключительно на внутреннюю аудиторию и носили зачастую откровенно фантастический характер. Только специалисты с большой фантазией могут представить, откуда страна возьмёт средства на строительство сразу нескольких блоков АЭС по американской технологии. А тем более мобилизует с миру по нитке $277 млрд для превращения нынешней Украины в новую Швейцарию. Что-то о плане а-ля Маршалл ничего не слышно. В конце концов, перед своим отлётом за океан Зеленский дал ясную команду всем министрам и губернаторам построить по одному заводу. Причём не важно какому. Примерно также он приказывал высадить по стране миллиард деревьев. И никто уже не знает, шутка ли это.

Но надо было ясно обозначить волю к грядущим технологическим прорывам, к которым страну поведёт её президент, если, конечно, ему на новых выборах окажут доверие. А наполеоновские планы (благо Зеленский исполнял его роль), будучи озвученными в США, должны внушать больше доверия избирателям.

Другое дело, что Зеленский вновь доказал, что он парадоксов друг. Иначе как можно объяснить его желание держаться за «самый грязный российский газ», как гоголевский Пацюк за грешную душу. Кстати, есть версия, что и поднятая нелепая шумиха вокруг планов переименования Украины в Украину-Русь была специально инспирирована, дабы слегка отвлечь внимание от хода самого визита. Это потом специально обученные интерпретаторы, обличённые доверием президента, растолкуют аудитории, в чём секрет небывалого успеха хождения Зеленского за океан.