Гашек захотел отстранить россиян и белорусов ото всех спортивных турниров

Фото: Jonathan Rebboah / imago-images.de / Global Look Press

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек заявил о планах выступить в Европарламенте с призывом отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в любых международных турнирах, сообщает чешский новостной портал Zprávy Aktuálně. По его мнению, «русские и белорусы» должны дистанцироваться от конфликта на Украине.

Пока русские и белорусы не дистанцируются от конфликта на Украине, мы не должны допускать их к нашим соревнованиям. Я полагаю, что прежде всего речь пойдет об их участии в Олимпиаде в Париже, — сказал Гашек.

Спортсмен хочет обсудить с евродепутатами решения отдельных спортивных федераций, которые одобрили участие спортсменов из России и Белоруссии на стартах.

Ранее олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила NEWS.ru, что отстранение спортсмена от международных соревнований — это очень обидно. По ее мнению, Олимпийские игры без участия какой-либо из стран не приводят к единению мира. Она добавила, что в нынешней ситуации мотивировать себя на новые победы стало гораздо сложнее.