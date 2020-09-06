Гарри и Меган утаили от Елизаветы II сделку с Netflix

https://static.news.ru/photo/fb20db10-f016-11ea-9a90-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл и принц Гарри Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл утаили от королевы Великобритании сделку со стриминговым гигантом Netflix. Елизавета II была вынуждена узнавать подробности у своих помощников. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свой источник.

Её точка зрения проста: члены королевской семьи не продаются, и опасность окружает высокопоставленных лиц вне института монархии. Но зная своего внука, королева понимает, что у неё было мало шансов отговорить Гарри и Меган, — добавил собеседник издания.

Стоимость их многолетнего контракта с Netflix не разглашается. Однако аналитики предполагают, что Гарри и его жена заработают от 75 миллионов фунтов стерлингов.

Хотя они больше не являются членами королевской семьи, чиновники дворца всё равно будут внимательно следить за контрактом. Герцог и герцогиня согласились, что после Мегзит любые коммерческие сделки будут предметом обсуждения, сообщает The Mirror со ссылкой на свой источник.

8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи и работать (делать это ранее им не позволял статус). Гарри и Меган основали свою продюсерскую компанию, которая займётся производством художественных фильмов, сериалов, документальных картин и детских программ

3 сентября стало известно, что они заключили контракт с Netflix. Они отметили, что заинтересованы в съёмках «вдохновляющих семейных программ». По их словам, такие проекты им близки, потому что они сами молодые родители.

Компания принца Гарри и Меган Маркл уже разрабатывает для онлайн-кинотеатра тематический мультсериал, детали которого пока не раскрываются, писал NEWS.ru.