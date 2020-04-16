Почти весь мир из-за пандемии коронавируса перешёл на удалённую работу, и члены британской королевской семьи не исключение. Находясь в самоизоляции, принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл объявили, что работают над созданием благотворительного фонда под названием Archewell. Впрочем, их инициатива была мгновенно раскритикована.

Гарри и Меган отказались от королевских обязанностей с 1 апреля и с тех пор живут в Лос-Анджелесе, родном городе Маркл, хотя изначально хотели обосноваться в Канаде и даже прожили там некоторое время. И канадские, и американские власти заявили, что не собираются платить за дорогостоящую охрану высокопоставленных особ из бюджета, и зарабатывать на жизнь супружеской паре предстоит самостоятельно.

На днях Гарри и Меган раскрыли название благотворительной организации, над созданием которой работают — Archewell. Оно созвучно с именем их сына Арчи, но, по их словам, на самом деле имеет греческие корни и означает «источник действия». Чем именно будет заниматься организация, Гарри и Меган не уточнили, ограничившись довольно туманными формулировками.

Цель состоит в том, чтобы делать что-то значимое, — заявила пара. — Archewell сочетает в себе древнее слово, означающее силу и действие, и другое, напоминающее о глубоких ресурсах, скрытых в нас. Мы с нетерпением ждём возможности запустить Archewell, когда придёт время.

Язвительная британская пресса тут же припомнила супругам, что изначально они хотели назвать свой фонд Sussex Royals — герцоги Сассекские. План Маркл, по данным источников, состоял в том, чтобы продолжить получать прибыль от королевского статуса, но перестать исполнять королевские обязанности. По настоянию королевы Елизаветы II Гарри и Меган пришлось отказаться от использования Сассекса в названии своего бренда и придумать что-то другое.

sussexroyal/instagram.com

Колумнист газеты The Independent Ханна Елин считает , что благотворительный фонд супружеской пары — не способ сделать мир лучше, а оправдание её роскошного образа жизни. Подобными противоречиями была пронизана и более ранняя благотворительная деятельность Сассексов. Поддерживая экологические инициативы, они тем не менее активно пользовались частным самолётом, что не только оплачивалось из казны, но и вредило окружающей среде.

В Archewell Маркл сможет использовать свой статус знаменитости, — пишет Елин. — Но в то же время классовая политика будет определять, какой тип благотворительной работы приемлем для ассоциированных с монархами особ.

Возможно, Гарри и Меган придётся вести судебные тяжбы за право завести Instagram-аккаунт Archewell. Как только в прессе появились сообщения о названии их организации, в соцсети возник аккаунт с таким именем. Всё указывает на то, что он фиктивный и был создан ради того, чтобы позже попытаться выручить за него деньги.

Спор вокруг использования королевских регалий в названии бренда стал эхом разногласий супружеской пары и Букингемского дворца, которые и привели их к решению покинуть Великобританию. По мнению редактора газеты The Telegraph Камиллы Томини, причиной были культурные различия между американской актрисой и консервативным британским окружением, в котором она оказалась, когда вышла замуж за принца.

Меган вышла из среды знаменитостей, где принято мгновенно получать то, что тебе хочется, — объяснила Томини. — В королевской семье всё совершенно по-другому — они более медлительные, всё в ней основано на иерархии.

Так, в Букингемском дворце принято полагаться на слуг, которые десятилетиями, а то и поколениями работают на королевскую семью. Меган, судя по всему, не смогла выстроить отношения ни с персоналом дворца, ни с самими Виндзорами, хотя поначалу британская публика восприняла её положительно.