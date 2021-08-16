Гани покинул Афганистан с набитыми деньгами машинами

Президент Афганистана Ашраф Гани убегал из страны с машинами, которые были набиты деньгами. То, что не удалось взять с собой, осталось на взлётном поле аэропорта. Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь МИД РФ Никита Ищенко.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, обрушение режима наиболее красноречиво характеризует то, как президент Афганистана убегал.

Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолёт, но не всё поместилось. И часть денег осталась лежать на взлётном поле, — рассказал Ищенко.

Как сообщалось ранее, борт президента Афганистана Ашрафа Гани после короткого пребывания в воздушном пространстве Таджикистана взял курс на Оман. Авиадиспетчеры Душанбе согласовали с властями Узбекистана, Туркмении и Ирана перелёт над их территорией самолёта президента Афганистана в Оман, где ему будет предоставлено политическое убежище. СМИ сообщили, что судно кружило в воздухе над Душанбе и ждало согласования воздушного маршрута от диспетчеров.