Гаитяне призвали Путина спасти их от влияния США Жители Гаити вышли на митинг и обратились к Путину за помощью в борьбе с бандами

Фото: David Lorens Mentor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Гаити вышли на митинг с российскими флагами и призвали президента РФ Владимира Путина помочь им в борьбе с местным бандитизмом, пишет Daily Star. Гаитяне возлагают ответственность за продолжающийся кризис в стране на неудачное вмешательство США. По их мнению, политика США и отсутствие контроля над тем, что происходит в стране, уже привели к насилию с применением огнестрельного оружия по всей Латинской Америке.

[На Гаити] идут протесты с десятками тысяч людей, и некоторые из них поднимают флаги России, чтобы заявить, насколько им надоела политика США, которая вредна для политического здоровья Гаити, — сказал один из местных журналистов.

Ранее издание The New York Times писало, что многие жители Гаити боятся выходить из домов, опасаясь бандитских группировок, которые орудуют в стране. По словам граждан, по улицам ходят маленькие дети с автоматами и стреляют в людей, а также сжигают их тела.

Большинство жителей республики выходят на улицы только для того, чтобы купить воду и продукты. Эксперты опасаются, что запасы продовольствия в Гаити начнут сокращаться, поскольку автомобильные перевозки в настоящее время опасны, а порты находятся под контролем банд. В некоторых районах страны уже несколько месяцев нет электричества.

В начале марта члены группировок напали на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе. Бандиты выпустили несколько сотен содержавшихся под стражей заключенных. Охранников тюрьмы отпустили после освобождения заключенных. Атака случилась в тот момент, когда в стране отсутствовал премьер-министр Ариэль Анри, который достиг соглашения в Кении об отправке миротворческого контингента в Гаити для борьбы с вооруженными бандами.