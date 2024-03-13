Гагаузия и Россия обсуждают прямые поставки газа по сниженным ценам Глава Гагаузии сообщила о переговорах насчет прямых поставок газа с Россией

Фото: gagauzia.md

Евгения Гуцул

Гагаузия и Россия обсуждают прямые поставки газа по сниженным ценам, рассказала глава автономии Евгения Гуцул на брифинге в Кишиневе. По ее словам, вопрос дешевого топлива очень важен, поэтому было принято решение обратиться к Москве. По соответствующему вопросу есть полное понимание и поддержка, передает ее слова ТАСС.

Для жителей автономии вопрос дешевого газа очень важен, поэтому я обратилась к России с просьбой, чтобы мы могли получать газ напрямую от «Газпрома» по сниженному тарифу. Сейчас мы обсуждаем с ними размер специального тарифа для Гагаузии, как газ будет поставляться юридически и практические тонкости. Есть полное понимание и поддержка по этому вопросу, — заявила Гуцул.

Один из молдавских импортеров уже пытался воплотить эту задумку в жизнь, однако проект был заблокирован властями Молдавии, добавила она. По словам главы автономии, это произошло, потому что Кишиневу невыгодно, чтобы какой-то из регионов жил лучше.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза решили отказаться от транзита газа через Украину с 2025 года. ЕС в то же время планирует сделать так, чтобы украинская газотранспортная система по-прежнему использовалась.