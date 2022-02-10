Гаагский суд подтвердил принятие заявления о «геноциде мигрантов» в Польше

Международный уголовный суд в Гааге подтвердил получение заявления о «геноциде мигрантов» в Польше и принял его для дальнейшего рассмотрения. Ранее сообщение о принятии судом заявления поступило от главы белорусского центра «Системная правозащита». Организация представляет интересы попросившего убежище польского военнослужащего Эмиля Чечко в Белоруссии, пишет РИА Новости.

Мы можем подтвердить, что мы получили заявление, поскольку заявитель сам обнародовал этот факт. Как и в случае со всеми подобными заявлениями, мы проанализируем представленные материалы в соответствии с Римским статутом и с полной независимостью и беспристрастностью, — приводит агентство слова собеседника в пресс-службе суда.

Польский военный Чечко был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указали, что 25-летний военный попросил в Белоруссии политического убежища из-за «несогласия с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами». Чечко публично обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов и сообщил, что ему самому приходилось стрелять в мигрантов.

МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайство военного о присвоении ему статуса беженца. Польская сторона обвинила Чечко в дезертирстве, он был объявлен в розыск. СК Белоруссии, в свою очередь, заявил, что Чечко известно об убийстве на границе Польши более 240 мигрантов.

Ранее сообщалось, что попросивший политического убежища в Белоруссии беглый польский военнослужащий Эмиль Чечко потребовал от министра обороны своей страны выплатить ему заработную плату за декабрь и январь. Об этом сообщили в белорусском центре «Системная правозащита», специалисты которого представляют интересы поляка в республике.