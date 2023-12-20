ГА ООН приняла резолюцию России против героизации нацизма

Фото: Loey Felipe/UN Photo/Global Look Press

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости. За резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14.

Россия, Китай, Израиль вошли в перечень проголосовавших за документ. Против выступили США, Великобритания, Германия, Италия и другие. Также документ одобрил Третий комитет Генассамблеи.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к премьерам СНГ заявил, что Россия будет бороться с попытками фальсификации истории и героизации нацизма вместе со странами Содружества Независимых Государств. По словам российского лидера, в этой работе важная роль отводится движению поисковиков и знаковым акциям в память о героях ВОВ.

Также президент прокомментировал случай, когда во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву в парламент был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позднее оказалось, что он служил в 14-я пехотной дивизии СС «Галичина». Путин заявил, что чествование нациста в канадском парламенте — это признак «перевернутости сознания». Люди, которые допустили его на заседание, не только неонацисты, но и придурки.