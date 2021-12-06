ГА ООН приняла резолюцию РФ и США против применения IT в преступных целях

Резолюцию России и США о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях приняла Генассамблея ООН. Документ утвердили без голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве соавторов документа выступил целый ряд государств, в том числе Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Япония, ЮАР и другие.

В резолюции указывается , что ГА ООН находит необходимым предотвратить использование информационных ресурсов в преступных или террористических целях. Также подчёркивается, что в интересах всех государств содействие использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в мирных целях. Кроме того, государствам рекомендуется предотвращать конфликты, возникающие в результате использования данных технологий.

Авторы документы отмечают, что некоторые страны наращивают потенциал ИКТ в военных целях, в связи с чем использование данных технологий в будущих конфликтах становится всё более вероятным.

ГА ООН выражает озабоченность по поводу подобных действий и подчёркивает, что нормы ответственного поведения государств могут снизить риски.

Также в документе говорится, что со временем могут быть разработаны дополнительные нормы и обязательства, учитывающие уникальные свойства ИКТ.