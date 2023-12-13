ГА ООН приняла резолюцию по Газе с требованием прекратить огонь

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Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает ТАСС. За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай.

Против высказались 10 стран, в числе которых Австрия, Израиль, США, Чехия. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН проголосовала против поправки США к предложенной Египтом и Мавританией резолюции по Палестине. Документ, предложенный Вашингтоном, включал в себя осуждение действий палестинского движения ХАМАС. За поправку с осуждением атаки ХАМАС проголосовали 84 страны, 62 высказались против, еще 25 государств воздержались. Для принятия поправки было необходимо две трети голосов.

До этого США применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали проект гуманитарной резолюции ОАЭ с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За принятие проголосовали 13 из 15 членов СБ, включая РФ и КНР. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд пояснил, что данная резолюция «оторвана от реальности», поскольку она не включает в себя осуждение радикального палестинского движения ХАМАС.