ГА ООН приняла резолюцию, осуждающую «нарушения прав человека» в Крыму ГА ООН приняла резолюцию Украины с осуждением якобы «нарушений прав человека» в Крыму

Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Генассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму. За документ проголосовали 82 страны, 80 воздержались, 13 высказались против, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что вместе с Россией и Белоруссией не поддержали резолюцию Зимбабве, Иран, КНР, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея и Эфиопия.

Авторы резолюции «осуждают временную оккупацию» полуострова Россией, Москву также призывают «немедленно прекратить агрессию против Украины». Что касается прав человека, то документ осуждает «злоупотребления и дискриминационные меры», которые якобы имеют место по отношению к жителям Крыма.

Ранее Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 120 стран, воздержались — 10, против выступили — 50. Голосовали против резолюции, в том числе, США и Великобритания, Германия и Франция, Украина и Италия, Польша и Чехия, Эстония и Латвия.