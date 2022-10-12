ГА ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы о присоединении к РФ ГА ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье

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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России. Об этом сообщает РИА Новости. Сообщалось, что накануне голосования США и их партнеры активно уговаривали страны поддержать западный проект резолюции.

За резолюцию проголосовали 143 страны, против — пять, воздержались 35 государств. Против резолюции выступили Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа.

Ранее страны Запада подготовили резолюцию, не признающую референдумы о присоединении к РФ и призывающую все государства, международные организации и специальные структуры ООН не признавать изменения статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины» и их присоединение к Москве. Документ выражает «приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины, в рамках ее международно признанных границ. Москва же осуждается за «попытку аннексии».

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН не будет проводить тайное голосование по резолюции стран Запада о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. С предложением провести открытое голосование по резолюции выступила Албания.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя остался недоволен подобным решением. Он назвал его «мошенничеством».