https://static.news.ru/photo/8e704454-df16-11e9-9981-fa163e074e61_660.jpg Фото: William Volcov/ZUMAPRESS.com

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить ситуацию с невыдачей или задержкой виз дипломатам ряда стран, включая Россию, которые приезжают на мероприятия всемирной организации.

Согласно принятому документу, ГА надеется, что страна пребывания обеспечит оперативную и своевременную выдачу въездных виз всем представителям государств-членов, чтобы лица, направленные на работу в составе постпредства или набранные для работы в секретариате, могли в максимально короткие сроки приступить к исполнению обязанностей, а представители государств-членов — приезжать в Нью-Йорк по официальным делам организации.

Генассамблея выражает серьёзную озабоченность по поводу невыдачи въездных виз определенным представителям ряда государств-членов, — подчёркивается в документе.

Ожидается, что страна пребывания продолжит прилагать усилия для облегчения участия в заседаниях ООН.

В документе также говорится, что в случае, если организации и Соединённым Штатам не удастся урегулировать возникающие споры, их обсуждение может перейти в арбитраж, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что вновь получил отказ в оформлении американской визы для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.

С сентября 2019-го это уже второй случай, когда дипломат не смог вовремя получить разрешительный документ. Мероприятия ГА ООН начнутся в Нью-Йорке 18 декабря. Они посвящены ежегодно принимаемой Генеральной Ассамблеей резолюции о недопустимости героизации нацизма.