ГА ООН отклонила поправку США с осуждением действий ХАМАС

Фото: Loey Felipe/UN Photo/Global Look Press

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала против поправки США к предложенной Египтом и Мавританией резолюции по Палестине, передает ТАСС. Документ, предложенный Вашингтоном, включал в себя осуждение действий палестинского движения ХАМАС.

За поправку с осуждением атаки ХАМАС проголосовали 84 страны, 62 высказались против, еще 25 государств воздержались. Для принятия поправки было необходимо две трети голосов.

До этого США применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали проект гуманитарной резолюции ОАЭ с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За принятие проголосовали 13 из 15 членов СБ, включая РФ и КНР. Великобритания от голосования воздержалась. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд пояснил, что данная резолюция «оторвана от реальности», поскольку она не включает в себя осуждение радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее представитель постпредства Израиля при всемирной организации Реут Шапир Бен-Нафтали обвинила ООН в антисемитизме. По ее словам, Генеральная Ассамблея год за годом принимает резолюции, осуждающие действия израильских властей, поэтому Израиль будет призывать к прекращению «циничной кампании ООН».