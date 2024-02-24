G7 заявила о намерении принудить Россию компенсировать убытки Украине

Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Группа семи» (G7) намерена принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов и поручает правительствам выработать необходимые меры по реализации, говорится в совместном заявлении лидеров «Семерки» по завершении саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Участники встречи заявили о готовности «развеять любые ложные представления» о том, что «разрушение инфраструктуры и средств к существованию» не повлечет никаких последствий для Москвы.

Мы <...> поддерживаем Украину в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб, спровоцированные в результате агрессии России. Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами, российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине. <...> Мы просим наших министров <...> предоставить обновленную информацию <...> обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины, — говорится в заявлении.

При этом представители G7 отметили. что Россия имеет право откладывать выплату компенсаций на неопределенный срок. Также участники саммита поддержали Киев в его праве на самооборону и подтвердили приверженность долгосрочной безопасности Украины, в том числе путем заключения двусторонних обязательств и договоренностей в данной области.

По мимо этого, G7 намерена ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, а также пытаться ограничить доходы РФ от продажи других энергоресурсов. Кроме того, «Семерка» намерена «продолжать препятствовать развитию будущих энергетических проектов России и мешать ей разрабатывать альтернативные варианты транспортировки энергоносителей и других услуг».

Ранее первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сообщил о том. что страны Запада ищут возможность конфисковать замороженные активы России и рассматривают некий «набор идей». Однако он не стал раскрывать, какой именно. Чиновник США подчеркнул, что Россия в конечном итоге должна «заплатить Украине за причиненный ущерб», и Запад пытается гарантировать Киеву «доступ к деньгам, необходимым для самообороны».