G7 введут потолок цены на российские нефть и газ FT: главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на российские нефть и газ

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Главы министерств финансов G7 согласились ввести предельные цены на поставки нефти и газа из России, сообщила корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн в Twitter. Для сырой нефти он начнет действовать с 5 декабря, для нефтепродуктов — с 5 февраля, сообщает Financial Times.

Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции, — написала Коэн.

Ранее сообщалось, что министры финансов стран G7 2 сентября поддержат введение ограничений цен на нефть из России. Кроме того, страны Евросоюза и G7 выразили надежду, что к этим ограничениям также присоединится Индия для более сильного их эффекта.

В июле министры финансов США и Германии Джанет Йеллен и Кристиан Линднер обсудили вопрос установления ограничений цен на российскую нефть и оказания помощи Украине.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия перестанет продавать нефть странам G7 в случае, если они ограничат цены на ее поставки. Он пояснил, что Россия будет продаватьэнергоресурсы другим странам. По его словам, таких государства «гораздо больше, чем прежних». При этом примеров Песков приводить не стал.