G7 в украинском капкане

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«Большая семерка» решила сделать приятное команде Зеленского и приняла жесткое, как им кажется, заявление по Украине. Уже в первых строках «США плюс шестерка» грозятся привлечь к ответственности Владимира Путина за происходящее на Украине в соответствии с международным правом. В принципе, тут нет ничего нового, учитывая, что в последнее время заявления о создании специального трибунала по России сыпались как из рога информационного изобилия.

И тут уже даже не хочется лишний раз вспоминать о разгроме натовцами Ирака под звон демонстрируемых пробирок с неизвестным веществом. О бомбардировках Ливии, унесших до 500 тысяч жизней мирных людей. Видимо, с тех пор международное право коренным образом изменилось, а потому ничего не было слышно о привлечении хоть к какой-то ответственности Джорджа Буша — младшего, француза Николя Саркози или британца Тони Блэра. К тому же право это всегда было крайне избирательно в мозолистых руках западных стряпчих. А потому президент Милошевич умер в тюрьме в Гааге, а его супротивников из числа кровавых хорватов и албанцев даже пугать статьями не стали.

К несчастью для западных глобалистов-моралистов, именно сейчас под международное право ведется самый настоящий подкоп. Причем с их стороны всемирной «баррикады». Сначала фрау Меркель призналась, что заключенные по всем канонам международного права Минские соглашения изначально были фикцией, следовать им никто из высокоморальных западных стран не собирался. А теперь на наших глазах сербское руководство пытается апеллировать к Приштинским договоренностям, столкнувшись с дискриминацией сербского меньшинства в насильственно, вопреки международному праву отторгнутом Косово, слушая в ответ гробовое натовское молчание.

Поэтому давно замечено, что право в трактовке узкого круга, той же G7 заменено некими понятиями, которые имеет право толковать и растолковывать только большой заокеанский пахан.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Вывод из всего вышеизложенного абсолютно однозначный: Запад полностью выпадет из нынешней непростой реальности, пытаясь погрузиться сам и погрузить других в выдуманную картину мира. Поэтому встретившиеся польский президент Дуда и его германский коллега Штайнмайер так и не смогли выдавить из себя четкое объяснение, какая такая таинственная ракета залетела в Польшу. Это так и осталось страшной тайной, вернее секретом Полишинеля. Равно как и обстоятельства уничтожения трех ниток «Северного потока», международного преступления, ответственность за которое понесут, видимо, марсиане. В случае, конечно, их обнаружения.

Фактически своим заявлением «США плюс шестерка» сжигают последние мосты к переговорам, за которые у нас так активно ратовала «партия мира». Действительно, разве с предполагаемыми преступниками садятся за стол переговоров? Нет, их волокут на суд и им диктуют условия капитуляции. А для этого (пустячок) надо одержать военную победу. И в последнее время Запад поднимает ставки. Вот только в 80-х годах, в разгар кризиса вокруг «евроракет» немцы спрашивали себя, готовы ли США пожертвовать Бостоном ради Мюнхена? И давали, естественно, отрицательный ответ. Нынешние Шольцы, видимо, многое подзабыли, хотя очевидно, что не только ради Мюнхена, но и Жмеринки американцы Вашингтоном не пожертвуют.

Да и в концовке заявления G7 уже не чувствуется металла. Зато звучит жалоба, что война усугубляет существующие уязвимые места в мировой экономике, оказывая прямое влияние на стоимость жизни. Так кто же, по выражению Наполеона, совершает куда более серьезное преступление — ошибку?