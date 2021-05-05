G7 призвала власти Белоруссии провести новые выборы под наблюдением

Страны G7 призывают власти Белоруссии провести новые президентские выборы под международным наблюдением и освободить всех людей, которые, по их мнению, несправедливо находятся в заключении, говорится в итоговом коммюнике «семёрки», принятом на встрече глав МИД государств объединения в Лондоне.
Мы призываем режим провести новые, свободные и честные выборы под международным наблюдением. Мы привержены поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечению к ответственности лиц, причастных к нарушению прав человека, — сказано в документе.
Кроме того, страны G7 призвали покончить с продолжающимся «подавлением прав человека и фундаментальных свобод».
Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств стран G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Российской Федерацией. При этом подчёркивается, что данные страны намерены продолжать укреплять коллективные возможности перед лицом действий России, якобы угрожающих сложившемуся мировому порядку.