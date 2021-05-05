G7 призвала власти Белоруссии провести новые выборы под наблюдением

Фото: Felix Zahn/photothek.net via www/Global Look Press

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Российской Федерацией. Об этом говорится в проекте итогового коммюнике саммита «Большой семёрки», с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Министры иностранных дел входящих в неформальное объединение государств при этом подчёркивают, что их страны намерены продолжать укреплять коллективные возможности перед лицом действий России, якобы угрожающих сложившемуся мировому порядку. В коммюнике...