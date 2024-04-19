G7 потребовала от России покинуть территорию Украины Главы МИД G7: Россия может завершить СВО на Украине уже сегодня

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Россия может завершить конфликт на Украине «уже сегодня», покинув территории, которые Запад признает украинскими, говорится в итоговом совместном заявлении министров иностранных дел стран «Большой семерки» по завершении их трехдневной встречи на итальянском острове Капри. Cтраны G7 также планируют усилить противовоздушную оборону Украины и нарастить помощь Киеву в сфере безопасности.

Ранее аналитик корпорации RAND Брайден Сперлинг заявил, что Вооруженные силы России в скором времени смогут полностью обрушить фронт ВСУ, для этого сложились самые благоприятные условия. По его словам, сейчас для Киева складывается все более отчаянная ситуация, поскольку армия России значительно превосходит ВСУ по огневой мощи.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что Украина стала заложником внутриполитической борьбы в США, где республиканцы задерживают военные поставки Киеву. По его мнению, ситуация может стать хуже, а проблему могут решить только выборы американского президента, но до них еще далеко.

В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что у Киева нет плана Б на случай, если Конгресс США не выделит помощь. По его словам, выход только один — убедить партнеров действовать по плану А.