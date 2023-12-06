G7 пообещала Украине помочь решить финансовый вопрос с Россией Reuters: страны G7 пообещали Украине помочь получить компенсацию от России

Страны G7 помогут Киеву получить компенсацию от России в соответствии с международным правом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление саммита «Большой семерки». Мероприятие стартовало 6 декабря в формате видеоконференции.

В связи со срочной необходимостью пресечь попытки России уничтожить украинскую экономику и в связи с несоблюдением Россией своих обязательств в рамках международного права мы изучим все возможные способы помочь Украине получить компенсацию от России в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом, - говорится в тексте документа.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз рассматривает перспективу конфискации российских активов в странах ЕС гарантией,, что «однажды Россия выплатит компенсацию ущерба Украине». По его словам, Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль от реинвестирования российских средств для поддержки Киева.

В свою очередь Россия и Иран в совместной декларации заявили, что государства, причинившие односторонними санкциями убытки странам, физическим или юридическим лицам, обязаны нести ответственность за компенсацию и возмещение ущерба. В документе, размещенном на сайте МИД РФ, указано, что никто из стран в ООН не обязан исполнять указания по введению санкций в одностороннем порядке. Также локальные суды не могут распространять свои решения на все страны объединения.