G7 осудила «террористические» атаки ХАМАС на Израиль «Большая семерка» осудила атаки ХАМАС на Израиль, назвав их террористическими

Фото: Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press

Страны «Большой семерки» решительно осуждают нападение членов палестинского движения ХАМАС на Израиль, заявил на пресс-брифинге в Марракеше глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки. По его словам, которые цитирует ТАСС, все главы финансовых ведомств центробанков стран G7 охарактеризовали действия палестинцев как террористические атаки. Также они выразили поддержку Израилю.

Мы безоговорочно осуждаем террористические атаки ХАМАС на Израиль и выражаем нашу поддержку народу Израиля, — сказал Судзуки.

В свою очередь глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что военное столкновение Израиля и Палестины усугубит неопределенность прогнозов о дальнейшем развитии мировой экономики и финансов. Он отметил, что доля неопределенности была высока и без конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать палестинское движение ХАМАС террористической организацией на территории РФ. Правозащитник уточнил, что в СМИ появилось множество доказательств убийств мирных жителей Израиля со стороны бойцов ХАМАС.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что судьба россиян в ходе вооруженного конфликта Израиля и Палестины является приоритетной темой для властей РФ. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о возможном признании движения ХАМАС террористической организацией в России. Он подчеркнул, что на территориях обеих сторон конфликта присутствуют граждане РФ.